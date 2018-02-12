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18:04 (мск), источник: RTVi

В Белгородской области студента, писавшего диплом про экстремизм, посадили за экстремизм

В Белгородской области суд приговорил к 2,5 годам колонии за экстремизм студента, который писал дипломную работу по экстремизму. Об этом 11 февраля написал «Московский комсомолец».

«Московский комсомолец» пишет, что в рамках опроса для своей работы «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия», учащийся пятого курса юридического факультета 23-летний Александр Крузе репостнул на странице в соцсети четыре картинки. Они не входят в список экстремистских материалов, но такими их посчитали сотрудники ФСБ и СК, уточняет газета.

На одной из картинок изображен перечеркнутый серп и молот и фразой «На деревьях вместо листьев висеть будут коммунисты», на другой — два солдата, перечеркнутая звезда Давида, русский и украинский флаг и слоган «Превратим войну братоубийственную в войну освободительную».

Летом 2017 года к Крузе пришли с обысками из ФСБ, а в конце июля против студента завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В декабре 2017 года состоялось заседание, на которое, по словам Крузе, суд отказался вызвать свидетелей, которые могли бы подтвердить, что тему для диплома он выбрал еще на первом курсе.

12 февраля жалобу на приговор Крузе рассмотрит апелляционная инстанция.

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