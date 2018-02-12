В Белгородской области студента, писавшего диплом про экстремизм, посадили за экстремизм

«Московский комсомолец» пишет, что в рамках опроса для своей работы «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия», учащийся пятого курса юридического факультета 23-летний Александр Крузе репостнул на странице в соцсети четыре картинки. Они не входят в список экстремистских материалов, но такими их посчитали сотрудники ФСБ и СК, уточняет газета.

На одной из картинок изображен перечеркнутый серп и молот и фразой «На деревьях вместо листьев висеть будут коммунисты», на другой — два солдата, перечеркнутая звезда Давида, русский и украинский флаг и слоган «Превратим войну братоубийственную в войну освободительную».

Летом 2017 года к Крузе пришли с обысками из ФСБ, а в конце июля против студента завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды. В декабре 2017 года состоялось заседание, на которое, по словам Крузе, суд отказался вызвать свидетелей, которые могли бы подтвердить, что тему для диплома он выбрал еще на первом курсе.