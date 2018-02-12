Рыбак из Каменецкого района обнаружил на поле человеческий череп

Источник: Sputnik.by

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Местный житель 11 февраля вблизи деревни Рясна, решив срезать путь по дороге на рыбалку через поле, обнаружил человеческий череп. Со слов мужчины, на него он наткнулся случайно, задев ногой.

«О находке рыбак сообщил в правоохранительные органы. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Государственного комитета судебных экспертиз. Обнаруженный череп изъят. С целью установления давности захоронения назначена медико-криминалистическая экспертиза», — сообщили Sputnik в понедельник ГКСЭ.

По информации местных жителей, в послевоенный период на территорию, где обнаружен череп, свозили землю с места разрушенной местной церкви.