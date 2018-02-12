Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Режиссер «Идеальных незнакомцев» — о новом фильме и своих героях
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
Ошибки родителей, которые портят осанку ребенка с детства
8 удивительных идей для декора стен
Все в сборе: Леонид Агутин поделился семейным фото
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
22-летняя невеста погибла в катастрофе АН-148 перед свадьбой
Экипаж боролся до последнего: СМИ об аварии АН-148
Как пройдет свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл
Рудковская перевоплотилась в чирлидершу
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В Москве старинные здания сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио построят 70-этажный небоскреб из дерева
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
18:32 (мск), источник: РИА Новости

В Ногинске три человека пострадали при ДТП с участием автобуса и грузовика

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Грузовик врезался в автобус, который стоял возле остановки транспорта в подмосковном Ногинске, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

«В Ногинске грузовой автомобиль МАЗ совершил наезд на автобус “Лиаз”, который находился возле автобусной остановки», — сказал дежурный офицер, уточнив, что пострадал 11-летний мальчик.

В результате ДТП три человека получили телесные повреждения. Среди них один несовершеннолетний.
Дежурный офицер

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Почему русские бегут из США и Европы
Крушение Ан-148 попало на камеры видеонаблюдения
Упавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землю
Россиянка выиграла медаль Олимпиады для другой страны
СМИ оценили возможность богатейшего россиянина содержать страну
Птичий геноцид. Как природа отомстила китайцам за воробьев
Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»
Почему не надо бояться облысеть
Трансформация брака. Как изменятся формы совместной жизни
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан-2018. День пятый: наши фигуристы завоевали серебро Главным событием дня на Играх в Пхенчхане стала серебряная медаль сборной России в командных соревнованиях по фигурному катанию
Авто
Ситуация с бензином: вынесено первое предупреждение После намека Владимира Путина на необходимость снижения цен на топливо ФАС стала резко реагировать на динамику продаж бензина на бирже
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын Сергея Соловьева Печальную новость уже подтвердила супруга режиссера Татьяна Друбич
Недвижимость
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
Всю жизнь - в очереди. Когда Петербург избавится от коммуналок?
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Глава Бурятии рассказал, что купил дом в ипотеку под Улан-Удэ на 10 лет
Леди
Как строить отношения, если у вас обоих уже есть дети Колумнист «Леди Mail.Ru» Анна Герасименко считает, что наличие детей — не помеха романтическим отношениям.
Дети
Актриса Светлана Иванова беременна Звезда сериала "Тест на беременность", по данным инсайдеров, ждет второго ребенка.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Зонируем гостиную: 4 простых правила
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь