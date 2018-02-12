В Ногинске три человека пострадали при ДТП с участием автобуса и грузовика
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Грузовик врезался в автобус, который стоял возле остановки транспорта в подмосковном Ногинске, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Грузовик врезался в автобус, который стоял возле остановки транспорта в подмосковном Ногинске, три человека пострадали, сообщили РИА Новости в
«В Ногинске грузовой автомобиль МАЗ совершил наезд на автобус “Лиаз”, который находился возле автобусной остановки», — сказал дежурный офицер, уточнив, что пострадал 11-летний мальчик.
В результате ДТП три человека получили телесные повреждения. Среди них один несовершеннолетний.
На месте работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.
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