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21:15 (мск), источник: Tengrinews

Пропавшего 3 месяца назад бизнесмена из Караганды нашли в Шымкенте

Пропавший более трех месяцев назад предприниматель из Караганды найден в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Поиски пропавшего Алишера Турагула велись с 24 октября прошлого года. По информации волонтеров, мужчина найден живым и здоровым.

«Пропавшего нашли в Шымкенте. Он жив и здоров. Остальные подробности нам неизвестны», — сообщили волонтеры Rina.kz.

Информацию о том, что Алишер Турагул найден, подтвердили и его родные.

«Алишера нашли в Шымкенте. За ним выехал отец, они еще не приехали. Он жив, а что с ним было и почему он пропал, мы не знаем. Пусть вернется, — сообщили родные пропавшего.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что в Караганде пропал молодой предприниматель Алишер Турагул. Мужчина имел свое ТОО, участвовал в государственных закупках по поставке продовольственных товаров в разные учреждения.

Накануне загадочного исчезновения бизнесмен собирался доставить товар в одну из больниц Каркаралинского района. Примерно в 23.00 24 октября мужчина выехал в командировку и пропал.

Родные Алишера Турагула подали заявление в полицию и объявили его в розыск.

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