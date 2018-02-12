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21:47 (мск), источник: Интерфакс

Самолет рейса Москва-Сургут вернулся во Внуково из-за задымления в салоне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Пассажирский «Боинг» экстренно вернулся во «Внуково» после того, как в пассажирском салоне произошло задымление, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет выполнял рейс в Сургут, однако после вылета из “Внуково” экипаж доложил о задымлении в пассажирском салоне. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета», — сказал собеседник агентства.

«Экипажу удалось самостоятельно урегулировать ситуацию на борту, никто не пострадал», — сказал он.

Всего на борту лайнера находилось свыше 130 человек.

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