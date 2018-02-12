Самолет рейса Москва-Сургут вернулся во Внуково из-за задымления в салоне
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Пассажирский «Боинг» экстренно вернулся во «Внуково» после того, как в пассажирском салоне произошло задымление, сообщили «Интерфаксу» в понедельник в авиадиспетчерских службах.
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