«Саратовские авиалинии» заменили все самолеты типа Ан-148

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии

Мы их заменим самолетами Embraer 190 и самолетами Як-42. Их должно хватить, по крайней мере, на сегодняшний день. Мы обойдемся теми силами, которые есть. Юрий Давыдов Председатель совета директоров авиакомпании

Как уточнила журналистам начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова, в авиапарке компании на сегодняшний день шесть Ан-148, шесть Як-42 и два Embraer 190.

«В марте ожидается поступление еще двух Embraer 190», — добавила она.

Ранее сообщалось, что руководство компании приостановило полеты на Ан-148 до завершения расследования крушения самолета этого типа в Подмосковье в воскресенье.