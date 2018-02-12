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21:53 (мск), источник: РИА Новости

«Саратовские авиалинии» заменили все самолеты типа Ан-148

САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. «Саратовские авиалинии» после крушения самолета Ан-148 заменили все самолеты этого типа на своих рейсах на Як-42 и Embraer 190, сообщил председатель совета директоров авиакомпании Юрий Давыдов.

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Мы их заменим самолетами Embraer 190 и самолетами Як-42. Их должно хватить, по крайней мере, на сегодняшний день. Мы обойдемся теми силами, которые есть.
Юрий Давыдов
Председатель совета директоров авиакомпании
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Как уточнила журналистам начальник пресс-службы авиакомпании Елена Воронова, в авиапарке компании на сегодняшний день шесть Ан-148, шесть Як-42 и два Embraer 190.

«В марте ожидается поступление еще двух Embraer 190», — добавила она.

Ранее сообщалось, что руководство компании приостановило полеты на Ан-148 до завершения расследования крушения самолета этого типа в Подмосковье в воскресенье.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва-Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из Домодедово, на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

На маршруте Москва-Орск «Саратовские авиалинии» заменит другой перевозчик
Во время загрузки произошла ошибка.
19:42 (мск)© Ньюстюб
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