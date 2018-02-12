«Саратовские авиалинии» заменили все самолеты типа Ан-148
САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. «Саратовские авиалинии» после крушения самолета Ан-148 заменили все самолеты этого типа на своих рейсах на Як-42 и Embraer 190, сообщил председатель совета директоров авиакомпании Юрий Давыдов.
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