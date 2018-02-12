Жена Трампа-младшего открыла конверт с белым порошком и попала в больницу

Телеканал напоминает, что Трам-младший в сентябре прошлого года отказался от услуг Секретной службы, занимающейся, помимо прочего, охраной первых лиц США и их семей. Утверждалось, что он хотел «больше приватности».

В марте 2016 года другому сыну Трампа Эрику также присылали конверт с угрозами и белым порошком. Тогда письмо также открыла его жена — Лара Юнаска. Ни у кого из тех, кто держал письмо в руках, нет каких-либо признаков отравления или заболевания.