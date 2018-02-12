Жена Трампа-младшего открыла конверт с белым порошком и попала в больницу
Супруга Дональда Джона
Супруга Дональда Джона
Сообщается, что невестка американского лидера Ванесса Трамп вскрыла конверт, адресованный своему мужу.
40-летнюю модель и мать пятерых детей увезли в больницу в качестве меры предосторожности.
Телеканал напоминает, что
В марте 2016 года другому сыну Трампа Эрику также присылали конверт с угрозами и белым порошком. Тогда письмо также открыла его жена — Лара Юнаска. Ни у кого из тех, кто держал письмо в руках, нет
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