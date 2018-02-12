По факту избиения DJ Smash в пермском баре возбуждено уголовное дело

Музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, остается в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается пока как стабильно тяжелое.

Напомним, в ночь на 10 февраля на диджея напали в пермском баре «Дом культуры». По словам его пресс-атташе Наталии Дороговой, Андрея избил пермяк Александр Телепнев — бывший депутат Законодательного Собрания Пермского края, профессиональный спортсмен.

У DJ Smash сломана челюсть, его прооперировали. Сам Телепнев в интервью «КП» заявил, что не причастен к избиению музыканта.

— Андрей написал заявление в полицию, по факту избиения возбуждено уголовное дело, его расследует полиция, — сообщила Наталия Дорогова. — Сейчас мы ждем результатов экспертизы, которая установит, какой тяжести был причинен вред здоровью.