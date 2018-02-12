По факту избиения DJ Smash в пермском баре возбуждено уголовное дело
Андрей Ширман нанял адвоката, который будет представлять его интересы в Перми.
Андрей Ширман нанял адвоката, который будет представлять его интересы в Перми.
Музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, остается в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается пока как стабильно тяжелое.
Напомним, в ночь на 10 февраля на диджея напали в пермском баре «Дом культуры». По словам его
У DJ Smash сломана челюсть, его прооперировали. Сам Телепнев в интервью «КП» заявил, что не причастен к избиению музыканта.
— Андрей написал заявление в полицию, по факту избиения возбуждено уголовное дело, его расследует полиция, — сообщила Наталия Дорогова. — Сейчас мы ждем результатов экспертизы, которая установит, какой тяжести был причинен вред здоровью.
Диджей уже нанял адвоката, который будет представлять его интересы в Перми.
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