Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли
Тусклый свет отупляет
Соседи поймали выпавшего из окна ребенка
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
Мелания и Дональд Трамп устроили романтический ужин в Вашингтоне
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
Бабуль, мы садимся - звонок стюардессы Ан-148 за миг до трагедии
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Возлюбленная хоккеиста Ильина погибла перед свадьбой в АН-148
Экипаж боролся до последнего: СМИ об аварии АН-148
СМИ назвали форму российских олимпийцев самой стильной
Все в сборе: Леонид Агутин поделился семейным фото
Специалисты рассказали, как не сдаваться при похудении
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
22:25 (мск), источник: Комсомольская правда

По факту избиения DJ Smash в пермском баре возбуждено уголовное дело

Андрей Ширман нанял адвоката, который будет представлять его интересы в Перми.

Музыкант Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, остается в больнице под наблюдением медиков. Его состояние оценивается пока как стабильно тяжелое.

Напомним, в ночь на 10 февраля на диджея напали в пермском баре «Дом культуры». По словам его пресс-атташе Наталии Дороговой, Андрея избил пермяк Александр Телепнев — бывший депутат Законодательного Собрания Пермского края, профессиональный спортсмен.

У DJ Smash сломана челюсть, его прооперировали. Сам Телепнев в интервью «КП» заявил, что не причастен к избиению музыканта.

— Андрей написал заявление в полицию, по факту избиения возбуждено уголовное дело, его расследует полиция, — сообщила Наталия Дорогова. — Сейчас мы ждем результатов экспертизы, которая установит, какой тяжести был причинен вред здоровью.

Диджей уже нанял адвоката, который будет представлять его интересы в Перми. Из-за тяжелых травм музыканту пришлось отменить все свои концерты.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Сыну Трампа прислали конверт с белым порошком
Как орчане пережили первый день после трагедии
Упавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землю
Россиянка выиграла медаль Олимпиады для другой страны
СМИ оценили возможность богатейшего россиянина содержать страну
Птичий геноцид. Как природа отомстила китайцам за воробьев
Путин встретился с финалистами конкурса «Лидеры России»
Почему не надо бояться облысеть
Трансформация брака. Как изменятся формы совместной жизни
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан-2018. День пятый: наши фигуристы завоевали серебро Главным событием дня на Играх в Пхенчхане стала серебряная медаль сборной России в командных соревнованиях по фигурному катанию
Авто
Ситуация с бензином: вынесено первое предупреждение После намека Владимира Путина на необходимость снижения цен на топливо ФАС стала резко реагировать на динамику продаж бензина на бирже
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын Сергея Соловьева Печальную новость уже подтвердила супруга режиссера Татьяна Друбич
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как строить отношения, если у вас обоих уже есть дети Колумнист «Леди Mail.Ru» Анна Герасименко считает, что наличие детей — не помеха романтическим отношениям.
Дети
Актриса Светлана Иванова беременна Звезда сериала "Тест на беременность", по данным инсайдеров, ждет второго ребенка.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь