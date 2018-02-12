Жизнь и здоровье жены старшего сына Трампа оказались вне опасности
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Белый порошок, содержащийся в конверте, который получила и открыла жена сына американского президента Дональда
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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Белый порошок, содержащийся в конверте, который получила и открыла жена сына американского президента Дональда
Ранее Ванесса Трамп была госпитализирована после того, как открыла конверт, в котором находилось неизвестное вещество. Отмечалось, что госпитализация стала мерой предосторожности.
Инцидент произошел примерно в 10:00 утра по местному времени (18:00 мск). Конверт был доставлен домой к семье сына президента США.
Сотрудники полиции и Секретная служба США приступили к расследованию случившегося.
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