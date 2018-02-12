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23:36 (мск), источник: Daily Storm

«Россия» знала о дефектах самолетов Ан-148

Авиакомпания «Россия», ранее владевшая рухнувшим самолетом, готовила доклады о его состоянии. По информации «Шторма», нештатные ситуации на бортах Ан происходили десятками.

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фотографии
32
фотографии
32
фотографии

Авиаперевозчик «Россия», в течение нескольких лет владевший самолетами Ан-148−100 В, готовил доклады об эксплуатации этой модели. Об этом сообщил «Шторму» официальный представитель «России». По словам собеседника издания, пожелавшего остаться анонимным, в докладе говорилось о серьезных недостатках самолетов, которые позже перешли «Саратовским авиалиниям». Подобные документы были и у других владельцев Анов. Владельцы самолетов обменивались информацией о существующих проблемах.

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Большинство неисправностей лайнера, как рассказал другой собеседник издания, связано с системой управления самолетом и системой интеграции самолетного оборудования. Кроме того, отмечается ненадежность вспомогательной силовой установки самолета (ВСУ — это миниатюрный двигатель, используется не для подъема самолета, а для запуска основного двигателя на земле).

«По дистанционной системе управления очень много отказов было — она, наверное, антирекордсмен по отказам», — уточнил собеседник, знакомый с системой эксплуатации Ан-148 в России.

Случались неисправности с дверями и люками, которые зачастую не обеспечивают герметичность салона, неполадки были также с фюзеляжем и крылом. Помимо этого, у Ан-148 возникали проблемы с системой кондиционирования и работой двигателя.

К примеру, такой вот инцидент произошел 4 августа 2012 года. Во время рейса Воронеж — Анталия, который совершала компания «Полет», пилоты обнаружили неполадки в системе кондиционирования. Из-за чего были вынуждены экстренно посадить самолет.

«Пассажир летит, может видеть, как двигатель вибрирует, зрелище может показаться неприятным», — отмечает источник «Шторма» в авиационной отрасли. Еще одна проблема Ан-148 — это проводка. «Проводка перетиралась, поскольку нагрузка у самолета определенным образом распределялась», — уточнил собеседник. Он признает, что отказы бывают и у Boeing, и Superjet, и других моделей, но «есть допустимое число отказов».

По словам пилотов, знакомых с Ан-148, неисправности за время его эксплуатации исчисляются даже не десятками, а сотнями.

Специалисты отмечают, что Ан-148 сильно уступает по надежности эксплуатации ближайшим аналогам — российскому ближнемагистральному пассажирскому самолету Sukhoi Superjet 100, пассажирскому реактивному узкофюзеляжному Canadair Regional Jet (CRJ), а особенно отстает от Boeing и Airbus.

«У Boeing и Airbus налетный инцидент (время эксплуатации без неисправностей) в несколько раз больше, чем у Ан-148». В то время как Ан-148 хватало немногим больше чем на 300 часов, на Airbus налетный инцидент составлял больше пяти тысячи часов, на Boeing — почти три тысячи часов, уточнил эксперт.

По мнению специалиста, проблемы у Ан-148, в частности, связаны с тем, что самолет был создан не так давно (Ан-148 начали разрабатывать в 2001-м, а полетел он впервые в 2004 году) и многие недостатки пока еще не были устранены.

«Испытания самолета проводились фактически одновременно с коммерческими перевозками, его в 2009 году начали выпускать и доделывали в процессе эксплуатации», — рассказывает собеседник.

Также он отмечает, что система поддержки Ан-148 сильно уступает Boeing и Airbus. Пилоты, эксплуатировавшие Ан-148, указывали на то, что производитель очень медленно устраняет обнаруженные неисправности. Кроме того, далеко не все доработки, по мнению пилотов, повышали надежность самолета.

В докладе дается заключение, что эксплуатационная надежность самолета не соответствует заявленной и не может обеспечивать достаточный уровень безопасности и регулярность полетов.

Rossiya Airlines

В то же время в открытых источниках нам удалось найти информацию только о восьми серьезных нештатных ситуациях с участием самолетов модели Ан-148 (не считая катастрофы 11 февраля 2018-го).

Причем пять из них произошли в тот момент, когда самолетами владела авиакомпания «Россия» (она входит в группу «Аэрофлот» и осуществляет около 50% всех авиаперевозок из аэропорта Пулково).

Инфографика
Крушение самолета в ПодмосковьеВ Подмосковье разбился самолет Ан-148.

На данный момент в парке авиакомпании числится 72 воздушных судна, из них в рабочем состоянии 62, остальные на хранении. Свой авиапарк «Россия» начала обновлять еще в 2013 году. Сейчас все самолеты компании — это зарубежные «Боинги» и «Аэробусы». Однако в период с 2009-го по 2017 год в штате были и те самые Аны (148−100В). Сейчас они — в пользовании у «Саравиа». Причем у трех воздушных судов уже были проблемы с оборудованием.

Так, в 2012 году у самолета с номером RA-61701 отлетело колесо. А двумя годами ранее у этого же воздушного судна произошли сбои в системе управления. К слову, в 2017-м этот борт стал донором для самолета, совершавшего роковой рейс Москва — Орск.

Аналогичная поломка была и на другом «Антонове». В декабре 2012 года во время рейса, следующего в Челябинск, командир заметил неполадки в управлении, неисправность была обнаружена сразу после взлета. Поэтому самолет решили сажать все том же Пулкове. Из-за этого инцидента пилотам пришлось кружить над аэропортом два часа, вырабатывая топливо. Тогда на борту находились 65 пассажиров. Самолет посадили благополучно — никто не пострадал.

Борт RA-61704, рейс Москва — Орск

У разбившегося в воскресенье самолета были зафиксированы две нештатные ситуации летом 2013 года.

В этот момент Ан-148 находился в ведении компании «Россия».

Первое ЧП произошло во время рейса Санкт-Петербург — Сочи. После взлета в одну из турбин самолета попала птица, в результате чего отказал двигатель. Тогда экипаж принял решение сажать судно в Пулкове. Ан-148 благополучно приземлился через 14 минут. Никто из пассажиров не пострадал.

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Тем же летом, 23 августа, около 12:45, во время вылета из аэропорта Минводы у Ан-148 лопнула шина переднего шасси. Самолет следовал в Пулково. На борту находилось 70 человек. В Санкт-Петербурге он благополучно приземлился в 15:45.

Борт RA-61704 в августе 2011 года был рекордсменом по налету часов среди самолетов своей версии: с 21 июня 2010 года (дата ввода в эксплуатацию. —  Примеч. «Шторма») он успел налетать 400 часов 45 минут. Всего же машина выполняла в среднем по 27 рейсов в неделю. Москва — Орск стал последним.

Самолет упал в воскресенье днем в Подмосковье. Спустя четыре минуты после взлета экипаж перестал выходить на связь. Обломки были обнаружены в Раменском районе Московской области. На борту находился 71 человек (65 пассажиров и шесть членов экипажа).

Причины трагедии до сих пор выясняются. А между тем Министерство транспорта рассматривает вопрос о приостановке полетов Ан-148 до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Замены Ан-148

По словам экспертов, в случае отзыва с рынка Ан-148 эту модель на рынке могут заменить самолеты CRJ или Суперджеты Сухого.

«Если скорость не важна, то и наш советский Ан-24 может подстраховать. На 24-й Ан-148 можно заменить в Якутии и Забайкалье. Они, конечно, поменьше и медленнее летают, и грузоподъемность у них ниже, чем у Ан-148», — добавил специалист.

Также «подстраховать» исчезновение с рынка Ан-148 мог бы советский Ту-134, на замену которому как раз и создавался 148-й, как более легкий, экономичный и современный. Однако Ту-134 — уже не в строю, морально устарел и сейчас не выгоден в эксплуатации, объяснил эксперт.

Илья Горшков.

Андрей Дубровский.

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Источник трансляции: Коммерсантъ-Онлайн
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