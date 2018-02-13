В Воронежской области директор школы и депутат отделался условным сроком за мошенничество

Источник: Новости Воронежа

В понедельник, 12 февраля, Грибановский райсуд рассмотрел дело 45-летнего директора Алешковской средней общеобразовательной школы. Руководитель также был в местном Совете народных депутатов.

Мужчину судили за мошенничество с использованием служебного положения. По данным суда, директор принял в школу охранником своего отца. Но с сентября 2016 по сентябрь 2017 года пожилой мужчина свои обязанности не выполнял по состоянию здоровья.

«Но директор школы использовал служебное положение и заносил в табели ложные сведения об отработанных часах сторожа, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. — Отцу руководителя по этим документам перевели почти 100 тысяч рублей зарплаты».