В Воронежской области директор школы и депутат отделался условным сроком за мошенничество
Руководитель фиктивно устроил сторожем своего отца.
Руководитель фиктивно устроил сторожем своего отца.
В понедельник, 12 февраля, Грибановский райсуд рассмотрел дело 45-летнего директора Алешковской средней общеобразовательной школы. Руководитель также был в местном Совете народных депутатов.
Мужчину судили за мошенничество с использованием служебного положения. По данным суда, директор принял в школу охранником своего отца. Но с сентября 2016 по сентябрь 2017 года пожилой мужчина свои обязанности не выполнял по состоянию здоровья.
«Но директор школы использовал служебное положение и заносил в табели ложные сведения об отработанных часах сторожа, — рассказали в
Правда, сам подсудимый вину на заседании суда не признал и просил оправдать его. Хотя в ходе следствия признавал вину и возместил добровольно ущерб. Суд посчитал, что доказательств достаточно для обвинительного приговора. Директора школы приговорили к 2 годам колонии условно и на 3 года лишили права занимать руководящие должности.
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