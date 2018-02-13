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11:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

В авиакатастрофе в Подмосковье погибла мама гендиректора «РВК-Воронеж»

В крушении Ан-148 в Московской области унесла жизнь матери гендиректора «РВК-Воронеж» Олега Николаенко — Любови Фоминичны Николаенко.

Женщине было 76 лет. На том самолёте она возвращалась домой в Орск. О трагедии стало известно из информации на странице Олега Николаенко в Facebook.

Напомним, самолёт «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс «Домодедово — Орск» разбился 11 февраля около 14:30 — спустя всего несколько минут после взлёта. В катастрофе погибли все, кто был на борту — 71 человек. На сегодняшний день месте ЧП всё ещё продолжаются работы по поиску фрагментов воздушного судна и останков погибших. По факту трагедии заведено уголовное дело.

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