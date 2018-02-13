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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

«Лада» насмерть сбила женщину в Тоншаевском районе

Пострадавшая скончалась в больнице.

В Тоншаевском районе легковушка насмерть сбила 62-летнюю женщину. Трагедия произошла в поселке Шерстки около семи часов вечера 12 февраля, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Нижегородской области.

За рулем вазовской «десятки» находился 50-летний водитель с 17-летним стажем. Мужчина не заметил пешехода в темноте и не успел затормозить. Женщина переходила дорогу вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате пострадавшая было доставлена в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, но, несмотря на усилия врачей, скончалась.

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