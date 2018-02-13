Из-за системного сбоя жителей Ярославской области оповестили о радиоактивной угрозе

Источник: РИА "Новости"

«Около 9 утра в эфир центральных телеканалов и радиостанций, работающих на территории области, вышло сообщение с рекомендациями действий в случае угрозы радиационного заражения. Данное сообщение является записью, которая вышла в эфир автоматически из-за системного сбоя программного обеспечения», — сказал собеседник агентства.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/J6HLoDegGU8?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Он отметил, что радиационный фон в Ярославской области находится в пределах нормы и составляет 0,11 мкЗв/ч.

Собеседник агентства призвал граждан не поддаваться панике и отметил, что в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.