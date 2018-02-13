Из-за системного сбоя жителей Ярославской области оповестили о радиоактивной угрозе
На телерадиовещательной станции в поселке Дубки под Ярославлем произошел системный сбой,
На телерадиовещательной станции в поселке Дубки под Ярославлем произошел системный сбой,
«Около 9 утра в эфир центральных телеканалов и радиостанций, работающих на территории области, вышло сообщение с рекомендациями действий в случае угрозы радиационного заражения. Данное сообщение является записью, которая вышла в эфир автоматически
Он отметил, что радиационный фон в Ярославской области находится в пределах нормы и составляет 0,11 мкЗв/ч.
Собеседник агентства призвал граждан не поддаваться панике и отметил, что в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
«Нам поступает множество звонков от обеспокоенных граждан. В настоящее время нами подготовлено опровержение сообщения о радиоактивной угрозе», — подчеркнул он.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.