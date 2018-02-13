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11:23 (мск), источник: Интерфакс

Из-за системного сбоя жителей Ярославской области оповестили о радиоактивной угрозе

На телерадиовещательной станции в поселке Дубки под Ярославлем произошел системный сбой, из-за которого в эфир вышло сообщение об угрозе радиоактивного заражения, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Около 9 утра в эфир центральных телеканалов и радиостанций, работающих на территории области, вышло сообщение с рекомендациями действий в случае угрозы радиационного заражения. Данное сообщение является записью, которая вышла в эфир автоматически из-за системного сбоя программного обеспечения», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он отметил, что радиационный фон в Ярославской области находится в пределах нормы и составляет 0,11 мкЗв/ч.

Собеседник агентства призвал граждан не поддаваться панике и отметил, что в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.

«Нам поступает множество звонков от обеспокоенных граждан. В настоящее время нами подготовлено опровержение сообщения о радиоактивной угрозе», — подчеркнул он.

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