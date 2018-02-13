Защита предполагаемого члена банды Басаева настаивает на его невиновности

Северо-Кавказский окружной военный суд 23 января приступил к слушанию дела Даудова по существу. Во вторник должен состояться допрос свидетелей по делу.

«Исходя из материалов дела, у защиты есть все основания полагать, что Даудов не причастен к нападению на город Буденновск», — сказал Гуров журналистам. Он добавил, что есть показания свидетелей о том, что Даудов во время нападения находился в другом месте.

«Это подтверждается расследованием и, думаю, будет подтверждено судом», — сказал адвокат. Он подчеркнул, что до задержания Даудов не скрывался, а жил полноценной жизнью.

В декабре 2017 года заместитель генпрокурора Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу уроженца Чечни Даудова. Он обвиняется в захвате заложников, участии в банде и теракте, сообщал СК РФ. Дело было направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.

В июне 1995 года более 160 боевиков на трех грузовиках и «Жигулях» беспрепятственно въехали в Буденновск (Ставропольский край), преодолев 52 блокпоста и КПП. По данным СК, террористы взяли в заложники более 1,5 тысяч человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а террористической группе дали возможность уйти в Чечню.

После нападения президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов.