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11:30 (мск), источник: РИА Новости

Защита предполагаемого члена банды Басаева настаивает на его невиновности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Адвокат Бадрудди Даудова, обвиняемого в участии в теракте с захватом заложников в Буденновске в 1995 году, Александр Гуров настаивает на невиновности своего подзащитного.

Северо-Кавказский окружной военный суд 23 января приступил к слушанию дела Даудова по существу. Во вторник должен состояться допрос свидетелей по делу.

«Исходя из материалов дела, у защиты есть все основания полагать, что Даудов не причастен к нападению на город Буденновск», — сказал Гуров журналистам. Он добавил, что есть показания свидетелей о том, что Даудов во время нападения находился в другом месте.

«Это подтверждается расследованием и, думаю, будет подтверждено судом», — сказал адвокат. Он подчеркнул, что до задержания Даудов не скрывался, а жил полноценной жизнью.

В декабре 2017 года заместитель генпрокурора Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу уроженца Чечни Даудова. Он обвиняется в захвате заложников, участии в банде и теракте, сообщал СК РФ. Дело было направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.

В июне 1995 года более 160 боевиков на трех грузовиках и «Жигулях» беспрепятственно въехали в Буденновск (Ставропольский край), преодолев 52 блокпоста и КПП. По данным СК, террористы взяли в заложники более 1,5 тысяч человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а террористической группе дали возможность уйти в Чечню.

После нападения президент Борис Ельцин отправил в отставку главу МВД Виктора Ерина, директора ФСБ Сергея Степашина и министра по делам национальностей и региональной политике Николая Егорова. Был принят специальный закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования бандитов.

Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения. Так, в декабре прошлого года Северо-Кавказской окружной военный суд приговорил Магомеда Маздаева к 13 годам, а Рамзана Белялова — к 15 годам колонии общего режима. Они обжаловали приговор.

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 Защита предполагаемого члена банды Басаева настаивает на его невиновности
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