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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Три иномарки, находившиеся в федеральном розыске, нашли сотрудники Интерпола в Иркутской области

Преступники угоняли машины марки Toyota в 2013—2017 годы.

Источник: Комсомольская правда

Сразу три угнанных автомобиля марки Toyota по поддельным номерам нашли сотрудники Интерпола в Иркутской области. Преступники украли иномарки в 2013—2017 годы, причем Toyota RAV4 и Toyota Camry похитили в областном центре, а Toyota Corolla угнали в Москве.

— Автомобили помещены на арест-площадку, скоро их вернут владельцам, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Преступников, похитивших машины, устанавливают.

Полицейские просят водителей устанавливать на машинах охранные комплексы и сигнализации. А перед покупкой подержанных машин нужно проверять их в ГИБДД, чтобы случайно не получить угнанный автомобиль.

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