Три иномарки, находившиеся в федеральном розыске, нашли сотрудники Интерпола в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Сразу три угнанных автомобиля марки Toyota по поддельным номерам нашли сотрудники Интерпола в Иркутской области. Преступники украли иномарки в 2013—2017 годы, причем Toyota RAV4 и Toyota Camry похитили в областном центре, а Toyota Corolla угнали в Москве.

— Автомобили помещены на арест-площадку, скоро их вернут владельцам, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Преступников, похитивших машины, устанавливают.