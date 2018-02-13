Три иномарки, находившиеся в федеральном розыске, нашли сотрудники Интерпола в Иркутской области
Преступники угоняли машины марки Toyota в 2013—2017 годы.
Преступники угоняли машины марки Toyota в 2013—2017 годы.
Сразу три угнанных автомобиля марки Toyota по поддельным номерам нашли сотрудники Интерпола в Иркутской области. Преступники украли иномарки в 2013—2017 годы, причем Toyota RAV4 и Toyota Camry похитили в областном центре, а Toyota Corolla угнали в Москве.
— Автомобили помещены на
Полицейские просят водителей устанавливать на машинах охранные комплексы и сигнализации. А перед покупкой подержанных машин нужно проверять их в ГИБДД, чтобы случайно не получить угнанный автомобиль.
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