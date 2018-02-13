Около килограмма синтетических наркотиков изъяли в Иркутске
В Иркутске задержаны двое подозреваемых с крупной партией синтетических наркотиков, вес которой составил около килограмма.
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В Иркутске задержаны двое подозреваемых с крупной партией синтетических наркотиков, вес которой составил около килограмма.
Как сообщает 13 февраля 2018 года
Подозреваемыми оказались мужчина и женщина. По одной из версий, они привезли в Иркутск наркотики с запада России. Партии бы хватило 5 тыс. разовых доз так называемых «солей». Распространять планировали путём закладок.
Ранее задержанные в поле зрения полиции не попадали. Теперь им обоим грозит до 20 лет лишения свободы.
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