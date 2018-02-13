Около килограмма синтетических наркотиков изъяли в Иркутске

Как сообщает 13 февраля 2018 года пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области,

Подозреваемыми оказались мужчина и женщина. По одной из версий, они привезли в Иркутск наркотики с запада России. Партии бы хватило 5 тыс. разовых доз так называемых «солей». Распространять планировали путём закладок.