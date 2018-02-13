Полиция Екатеринбурга накрыла оружейный склад в квартире бывшего ЧОПовца
В арсенале мужчины оказались как купленные экземпляры оружия, так и самодельные.
В арсенале мужчины оказались как купленные экземпляры оружия, так и самодельные.
В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ накрыли оружейный склад. Его в своей квартире на Таганской улице организовал 40-летний местный житель. В арсенале мужчины оказалось как купленное оружие, так и сделанное им собственноручно.
В ходе осмотра жилища силовики изъяли ружье с оптическим прицелом, самозарядный карабин,
— Владелец незаконного арсенала пояснил, что он давно увлекается оружием. Ранее мужчина имел лицензию на владение охотничьего ружья, но был лишен ее за совершение административных правонарушений еще в 2009 году. Так называемые «пугачи» он смастерил сам в домашних условиях для защиты от бродячих собак, — рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Ранее уральский оружейник проблем с законом не имел. Трудился стропальщиком и охранником ЧОПа, сейчас перебивается случайными заработками.
На мужчину заведено уголовное дело. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.
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