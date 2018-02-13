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11:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Екатеринбурга накрыла оружейный склад в квартире бывшего ЧОПовца

В арсенале мужчины оказались как купленные экземпляры оружия, так и самодельные.

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ накрыли оружейный склад. Его в своей квартире на Таганской улице организовал 40-летний местный житель. В арсенале мужчины оказалось как купленное оружие, так и сделанное им собственноручно.

В ходе осмотра жилища силовики изъяли ружье с оптическим прицелом, самозарядный карабин, пистолет-пулемет, кустарное огнестрельное оружие, 1600 патронов, 1,5 килограмма пороха, охотничий нож, наручники, детали пистолета Макарова, принадлежности для пейнтбола и страйкбола, а также кобуры и сумки.

— Владелец незаконного арсенала пояснил, что он давно увлекается оружием. Ранее мужчина имел лицензию на владение охотничьего ружья, но был лишен ее за совершение административных правонарушений еще в 2009 году. Так называемые «пугачи» он смастерил сам в домашних условиях для защиты от бродячих собак, — рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ранее уральский оружейник проблем с законом не имел. Трудился стропальщиком и охранником ЧОПа, сейчас перебивается случайными заработками.

На мужчину заведено уголовное дело. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

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