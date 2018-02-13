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11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Пермяк заказал киллеру родную сестру

Мужчина хотел завладеть наследством родственницы.

Суд вынес приговор 35-летнему жителю Перми, который пытался организовать убийство своей единокровной сестры. Избавившись от родственницы, он собирался получить по наследству все ее движимое и недвижимое имущество, а также деньги.

Следователи выяснили, что в январе прошлого года мужчина подыскал ранее судимого жителя краевого центра, которому предложил за денежное вознаграждение убить женщину. Он рассказал нанятому человеку, где живет и работает сестра, обсудил с ним детали готовящегося убийства и способ оплаты. Затем, чтобы обеспечить себе алиби, уехал в Московскую область.

Однако «киллер» и не собирался выполнять заказ, поэтому обратился в полицию и рассказал обо всем. В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции и следователями СУ СКР, организатор был задержан с поличным. Было возбуждено уголовное дело по статье «Организация приготовления убийства из корыстных побуждений, по найму».

Мужчину приговорили к шести годам в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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