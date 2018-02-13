Омский Следком рассказал, где были найдены пропавшие накануне 10-летние школьницы

«В настоящее время местонахождение девочек установлено — они были обнаружены в магазине на улице Ватутина, 3 в г. Омске, живыми и здоровыми», — сообщили в пресс-службе омского Следкома.

По данным ведомства, обе девочки, которых с ночи искало множество людей, из многодетных малообеспеченных неблагополучных семей, состоящих на учете. Ночь они провели дома у своей сверстницы.