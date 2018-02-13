Омский Следком рассказал, где были найдены пропавшие накануне 10-летние школьницы
Девочки, пропавшие в Омске накануне, нашлись на Левом берегу.
Девочки, пропавшие в Омске накануне, нашлись на Левом берегу.
«В настоящее время местонахождение девочек установлено — они были обнаружены в магазине на улице Ватутина, 3 в г. Омске, живыми и здоровыми», — сообщили в
По данным ведомства, обе девочки, которых с ночи искало множество людей, из многодетных малообеспеченных неблагополучных семей, состоящих на учете. Ночь они провели дома у своей сверстницы.
Специалистам ведомства предстоит установить все обстоятельства случившегося, выяснить, почему взрослые не сообщили о находящихся у них дома детях, где были родители школьниц в момнет их пропажи, а также дать оценку действиям или бездействию сотрудников контрольных органов и полиции, обязанных контролировать условия проживания и воспитания детей из неблагополучных семей по признакам халатности.
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