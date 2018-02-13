Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гогунский будет судиться с телеканалом из-за неудачного ремонта
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
Киностудия извинилась за фильм с шуткой о пищевой аллергии
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Ирина Безрукова снялась в откровенной фотосессии
«Тяжело воспринимать себя в статусе легенды»Илья Лагутенко — о смысле существования группы «Мумий Тролль», уходе из нее друзей-музыкантов
Панайотов сделал заявление после крушения самолета
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
22-летняя невеста погибла в катастрофе АН-148 перед свадьбой
Экипаж боролся до последнего: СМИ об аварии АН-148
Ирина Безрукова снялась в откровенной фотосессии
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Элизабет Тейлор
Погибший при крушении Ан-148 экстрасенс предвидел трагедию – СМИ
СМИ: Перед взлетом Ан-148 отправили странное смс
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Фоторепортажи
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
11:03 (мск), источник: СуперОмск

Омский Следком рассказал, где были найдены пропавшие накануне 10-летние школьницы

Девочки, пропавшие в Омске накануне, нашлись на Левом берегу.

«В настоящее время местонахождение девочек установлено — они были обнаружены в магазине на улице Ватутина, 3 в г. Омске, живыми и здоровыми», — сообщили в пресс-службе омского Следкома.

По данным ведомства, обе девочки, которых с ночи искало множество людей, из многодетных малообеспеченных неблагополучных семей, состоящих на учете. Ночь они провели дома у своей сверстницы.

Специалистам ведомства предстоит установить все обстоятельства случившегося, выяснить, почему взрослые не сообщили о находящихся у них дома детях, где были родители школьниц в момнет их пропажи, а также дать оценку действиям или бездействию сотрудников контрольных органов и полиции, обязанных контролировать условия проживания и воспитания детей из неблагополучных семей по признакам халатности.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 14 февраля в Омске будет очень снежным
Вслед за гонконгским гриппом в Омскую область пришел и свиной
Как руководство Дагестана сделало себе состояние за счет бюджета
В Перми завели уголовное дело после избиения Dj Smash
Когда в России повысят пенсионный возраст
Российский спортсмен попал в больницу на Олимпиаде в Пхенчхане
В МВД Украины объяснили задержание и депортацию Саакашвили
Эксперты начали изучение черных ящиков с разбившегося Ан-148
Ярославскую область ошибочно оповестили об угрозе радиации
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
«Очень надо свиииип!»: как супруги из России завоевали бронзу ОИ Вся страна ждала этих объятий 5 дней. Кёрлинг, дабл-микст, сборная России - с бронзой!
Авто
Ситуация с бензином: вынесено первое предупреждение После намека Владимира Путина на необходимость снижения цен на топливо ФАС стала резко реагировать на динамику продаж бензина на бирже
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Умер актер Дмитрий Соловьев, сын Сергея Соловьева Печальную новость уже подтвердила супруга режиссера Татьяна Друбич
Недвижимость
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы
В Москве 20 старинных зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы
Леди
Чем ухаживания отличаются от домогательств: 5 признаков Психолог Надежда Кузьмина помогает провести четкую границу между флиртом и насилием.
Дети
Кэмерон Диаз ждет ребенка По данным источника, актриса воспользовалась ЭКО.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь