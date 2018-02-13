В мэрии Кишинева проходят обыски: Силвия Раду подтвердила информацию

Источник: Sputnik.md

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КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Утро вторника началось в столичной администрации с обысков. Информацию об этом подтвердила и.о. примара Силвия Раду. Она представила в социальных сетях некоторые детали.

«У нас есть “гости” в мэрии Кишинева. Компетентные органы проводят обыски в рамках расследования одного из дел», — написала на своей страничке в Facebook Сильвия Раду.

Также она дала понять, что приветствует сей факт.