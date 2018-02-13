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11:07 (мск), источник: Sputnik.md

В мэрии Кишинева проходят обыски: Силвия Раду подтвердила информацию

И. о. мэра столицы Силвия Раду рассказала о том, что в данный момент в здании городской администрации находятся «гости», так как «виновные должны платить по заслугам».

Источник: Sputnik.md
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КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Утро вторника началось в столичной администрации с обысков. Информацию об этом подтвердила и.о. примара Силвия Раду. Она представила в социальных сетях некоторые детали.

«У нас есть “гости” в мэрии Кишинева. Компетентные органы проводят обыски в рамках расследования одного из дел», — написала на своей страничке в Facebook Сильвия Раду.

Также она дала понять, что приветствует сей факт.

«Я желаю им успехов и хочу, чтобы они выявили все нарушения, которые копились в мэрии на протяжении долгого времени. Виновные должны заплатить», — отметила Раду.

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