В мэрии Кишинева проходят обыски: Силвия Раду подтвердила информацию
И. о. мэра столицы Силвия Раду рассказала о том, что в данный момент в здании городской администрации находятся «гости», так как «виновные должны платить по заслугам».
И. о. мэра столицы Силвия Раду рассказала о том, что в данный момент в здании городской администрации находятся «гости», так как «виновные должны платить по заслугам».
КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Утро вторника началось в столичной администрации с обысков. Информацию об этом подтвердила и.о. примара Силвия Раду. Она представила в социальных сетях некоторые детали.
«У нас есть “гости” в мэрии Кишинева. Компетентные органы проводят обыски в рамках расследования одного из дел», — написала на своей страничке в Facebook Сильвия Раду.
Также она дала понять, что приветствует сей факт.
«Я желаю им успехов и хочу, чтобы они выявили все нарушения, которые копились в мэрии на протяжении долгого времени. Виновные должны заплатить», — отметила Раду.
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