Риелторов-мошенников судят в Минске

Источник: AP 2018

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека. Каждому вменяют ч.4 ст. 209 (мошенничество), ч.3 ст. 182 (похищение человека), ч.1 ст. 183 (незаконное лишение свободы) УК.

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В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые подыскивали в Минске людей, которые имеют задолженность по коммунальным платежам, ведут асоциальный образ жизни. Путем обмана, злоупотребления доверием они вынуждали их продать свое жилье. После этого завладевали вырученными от реализации квартир и комнат деньгами и распоряжались по собственному усмотрению. Потерпевших переселяли в жилье более низких потребительских качеств.

Группа действовала 10 лет. За это время пострадало более 25 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила Br700 тыс.

Как рассказала журналистам одна из пострадавших Татьяна, квартиры она лишилась в 2015 году. Мужчины обещали помочь ей с оплатой коммунальных услуг, а деньги за продажу квартиры зачислить на счет в банке. Женщина поверила и под давлением подписала документы. Сейчас у нее нет ни денег, ни квартиры.