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11:38 (мск), источник: РИА Новости

В Перми завели уголовное дело после избиения Dj Smash

Сотрудники пермской полиции возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью музыканта, выступающего под псевдонимом Dj Smash, сообщили в пресс-службе управления МВД по Перми.

Источник: РИА Новости

«Двенадцатого февраля в отдел полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по г. Перми от гражданина 1982 года рождения поступило заявление о том, что 10 февраля в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения. Отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении полиции.

По данным МВД, уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В полиции не уточнили, кто проходит подозреваемым по делу.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на раскрытие преступления», — пояснили в пресс-службе.

Некультурно отдохнули: в Перми в «Доме культуры» избит DJ Smash
Во время загрузки произошла ошибка.
08:57 (мск)© Ньюстюб
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