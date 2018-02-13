В Перми завели уголовное дело после избиения Dj Smash

«Двенадцатого февраля в отдел полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по г. Перми от гражданина 1982 года рождения поступило заявление о том, что 10 февраля в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения. Отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении полиции.