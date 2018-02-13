В магазине Екатеринбурга покупателя задержали с купюрой банка приколов

Днем 12 февраля группа Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получила сигнал из торговой точки. Когда сотрудники войск правопорядка прибыли на место, администратор магазина рассказал, что его охранники задержали человека, который пытался заплатить за товар 5-тысячной банкнотой из банка приколов.