В магазине Екатеринбурга покупателя задержали с купюрой банка приколов
В Екатеринбурге задержали покупателя магазина, который пытался расплатиться купюрой из банка приколов, сообщили в
В Екатеринбурге задержали покупателя магазина, который пытался расплатиться купюрой из банка приколов, сообщили в
Днем 12 февраля группа Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получила сигнал из торговой точки. Когда сотрудники войск правопорядка прибыли на место, администратор магазина рассказал, что его охранники задержали человека, который пытался заплатить за товар 5-тысячной банкнотой из банка приколов.
Покупателя передали сотрудникам Росгвардии, и гражданина доставили в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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