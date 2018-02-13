Шесть кг серебра и ноутбук: в Севастополе мужчина «обчистил» бизнес-партнера

С заявлением о краже в полицию обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что у него из квартиры, которую он арендовал, украли серебряные изделия и ноутбук. Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн рублей. Правоохранители в короткие сроки нашли и задержали злоумышленника — им оказался 28-летний житель соседнего региона и одновременно бизнес-партнер потерпевшего.

«Как выяснилось, мужчины были партнерами по бизнесу. Они занимались изготовлением и продажей изделий из серебра в Крыму. Между ними произошел конфликт. По словам пострадавшего, компаньон начал вести разгульный образ жизни и безответственно относиться к работе. Поэтому пострадавший решил прекратить вести с ним деловые отношения, но злоумышленника такое решение не устроило. Он узнал адрес проживания бывшего напарника, поздно ночью проник внутрь его квартиры, взломав входную дверь, и похитил 6 кг серебряных изделий и ноутбук», — рассказали в УМВД.