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11:37 (мск), источник: РИА Крым

Шесть кг серебра и ноутбук: в Севастополе мужчина «обчистил» бизнес-партнера

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали злоумышленника, который украл у своего знакомого шесть килограмм серебряных изделий и ноутбук на сумму 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

С заявлением о краже в полицию обратился 35-летний мужчина. Он сообщил, что у него из квартиры, которую он арендовал, украли серебряные изделия и ноутбук. Сумма причиненного ущерба составила 1,2 млн рублей. Правоохранители в короткие сроки нашли и задержали злоумышленника — им оказался 28-летний житель соседнего региона и одновременно бизнес-партнер потерпевшего.

«Как выяснилось, мужчины были партнерами по бизнесу. Они занимались изготовлением и продажей изделий из серебра в Крыму. Между ними произошел конфликт. По словам пострадавшего, компаньон начал вести разгульный образ жизни и безответственно относиться к работе. Поэтому пострадавший решил прекратить вести с ним деловые отношения, но злоумышленника такое решение не устроило. Он узнал адрес проживания бывшего напарника, поздно ночью проник внутрь его квартиры, взломав входную дверь, и похитил 6 кг серебряных изделий и ноутбук», — рассказали в УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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