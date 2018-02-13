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11:10 (мск), источник: АиФ Самара

Вынесен приговор национальной банде, поставлявшей крупные партии героина

Преступная группировка, состоящая преимущественно из лиц цыганской национальности, действовала в Куйбышевском районе Самары.

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Самарским областным судом, в отношении преступной группы, осуществляющей поставки в регион героина и его последующую реализацию партиями от одного килограмма на территории Самарской, Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.

Информация о том, что в Куйбышевском районе Самары действует преступная группа, состоящая преимущественно из лиц цыганской национальности, занимавшихся поставками наркотиков, была получена региональным ФСБ в 2017 году.

В феврале 2017 года за хранение героина сотрудники ФСБ задержали жителя поселка Курумоч Виктора Жданова. У 69-летнего мужчины было изъято свыше 1,5 килограмм наркотического средства. В ходе дальнейшей работы установлено, что поставщиком героина выступила Александра Волошина, входящая в состав вышеуказанной преступной группы.

В рамках досудебного соглашения Виктор Жданов согласился на участие в оперативном эксперименте и проверочной закупке, в ходе которых 19 апреля 2017 года при передаче 1,8 кг героина, сотрудники Управления задержали 52-летнюю Александру Волошину и 50-летнюю Светлану Иванову.

20 апреля 2017 года следственным отделом Управления в отношении Александры Волошиной и Светланы Ивановой было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств организованной группой по предварительному сговору особо крупном размере» УК РФ.

23 ноября 2017 года Самарский областной суд, признав Александру Волошину и Светлану Иванову виновными, приговорил к 12 и 11годам лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

25 декабря 2017 года Самарский областной суд вынес приговор Виктору Жданову, назначив ему наказание 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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