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11:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В квартире на Металлистов в Самаре нашли труп голого мужчины с ножевыми ранениями

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Жестокое убийство совершено накануне в Промышленном районе областной столицы. Вчера днем, 12 февраля, в квартире дома на улице Металлистов нашли обнаженный труп неизвестного мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки. Личность погибшего пока не установлена, сообщил «КП-Самара» собственный источник.

В ходе работы на месте происшествия сотрудники уголовного розыска выяснили, что к случившемуся может иметь отношение 44-летний хозяин указанной жилой площади. Он зарезал гостя, которому на вид 35 лет, во время распития спиртных напитков и возникшей в ходе застолья ссоры.

В СУ СК Самарской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Холодное оружие изъято. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

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