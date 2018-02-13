В квартире на Металлистов в Самаре нашли труп голого мужчины с ножевыми ранениями

Жестокое убийство совершено накануне в Промышленном районе областной столицы. Вчера днем, 12 февраля, в квартире дома на улице Металлистов нашли обнаженный труп неизвестного мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки. Личность погибшего пока не установлена, сообщил «КП-Самара» собственный источник.

В ходе работы на месте происшествия сотрудники уголовного розыска выяснили, что к случившемуся может иметь отношение 44-летний хозяин указанной жилой площади. Он зарезал гостя, которому на вид 35 лет, во время распития спиртных напитков и возникшей в ходе застолья ссоры.