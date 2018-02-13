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11:30 (мск), источник: VN.ru

Пенсионер умер от холода на огороде в Карасуке

Житель Карасукского района Новосибирской области ушел из дома ночью, а наутро его обнаружили мертвым в соседнем огороде.

Пожилой мужчина проживал в селе Калиновка Карасукского района вместе с супругой, которая в ночь с 12 на 13 февраля обнаружила, что мужа нет дома. Это был не первый случай, когда больной пенсионер уходил и самостоятельно не мог найти дорогу обратно.

Женщина обратилась за помощью к сельчанам и главе местной администрации.

Поиски продолжали до шести часов утра. Найти человека своими силами не удалось, потому обратились в Карасукский поисково-спасательный отряд Аварийно-спасательной службы НСО.

Бригада спасателей была на месте происшествия в девять часов утра. Поиски начали с объезда деревни. Чуть позже местная жительница обнаружила тело пропавшего мужчины в соседнем огороде и сообщила участковому полиции.

— Пенсионер ушел от дома на 150 метров. По следам мы установили, что вначале он шел по дороге, потом свернул в переулок, направился по тропинке. Далее брел по соседнему огороду по колено в снегу. В летнее время у него было бы больше шансов выжить, — рассказал VN.ru заместитель начальника Карасукского поисково-спасательного отряда Николай Воистинов.

Из дома пожилой мужчина вышел налегке: в коротких валенках, трико, осенней куртке и шапке.

В огороде, в сугробе, в темное время суток найти его было невозможно.

Это не единичный случай, когда пожилые люди терялись. Чтобы трагедии не повторялись, спасатели рекомендуют не оставлять больного на долгое время без присмотра и делать все возможное, чтобы человек не имел возможности самостоятельно покинуть дом или двор.

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