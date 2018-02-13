В Перми следователи объявили награду за помощь в поимке опасного преступника
Правоохранители просят горожан не пытаться самим задержать подозреваемого.
Правоохранители просят горожан не пытаться самим задержать подозреваемого.
Следователи Кировского района Перми назначили награду за помощь в поимке опасного преступника.
Специалисты главного управления криминалистики Следственного комитета России составили композиционный портрет предполагаемого злоумышленника. За предоставление достоверных сведений о лице, совершившем преступление, а также значимой информации, способствующей раскрытию преступления, гарантируется конфиденциальность и денежное вознаграждение.
Учитывая, что подозреваемый может быть опасен, следователи просят горожан обращаться в правоохранительные органы, а не пытаться задержать мужчину самостоятельно, сообщили в
Всех, кто обладает
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