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11:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми следователи объявили награду за помощь в поимке опасного преступника

Правоохранители просят горожан не пытаться самим задержать подозреваемого.

Следователи Кировского района Перми назначили награду за помощь в поимке опасного преступника.

Специалисты главного управления криминалистики Следственного комитета России составили композиционный портрет предполагаемого злоумышленника. За предоставление достоверных сведений о лице, совершившем преступление, а также значимой информации, способствующей раскрытию преступления, гарантируется конфиденциальность и денежное вознаграждение.

Учитывая, что подозреваемый может быть опасен, следователи просят горожан обращаться в правоохранительные органы, а не пытаться задержать мужчину самостоятельно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о преступнике, просьба обращаться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по телефонам: (342) 249−54−55, 271−85−85, 8−922−318−05−05, в следственный отдел по Кировскому району г. Пермь по телефону: (342) 283−14−80, либо в полицию по телефону: 8−908−276−02−49 или 02.

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