В Перми следователи объявили награду за помощь в поимке опасного преступника

Следователи Кировского района Перми назначили награду за помощь в поимке опасного преступника.

Специалисты главного управления криминалистики Следственного комитета России составили композиционный портрет предполагаемого злоумышленника. За предоставление достоверных сведений о лице, совершившем преступление, а также значимой информации, способствующей раскрытию преступления, гарантируется конфиденциальность и денежное вознаграждение.

Учитывая, что подозреваемый может быть опасен, следователи просят горожан обращаться в правоохранительные органы, а не пытаться задержать мужчину самостоятельно, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.