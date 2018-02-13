Прокуратура вернула на доследование дело экс-главы воронежского Госавтодорнадзора

Прокуратура Воронежской области вернула на доследование в Следственный комитет громкое дело о коррупции сотрудников Госавтодорнадзора. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор региона Николай Шишкин во вторник, 13 февраля. Что именно предстоит доработать следствию, в прокуратуре не уточнили.



Экс-руководителя воронежского Госавтодорнадзора Жозефа Еркнапешяна вместе с сообщниками обвинили в создании преступной группы и взятках. Как ранее сообщили следователи, Жозеф Еркнапешян вступил в сговор со своим знакомым — 46-летним бизнесменом Артуром Минаевым. Вместе они разработали схему незаконного получения денег от водителей грузовиков на стационарном пункте весового контроля. В организованную преступную группу вошли инспекторы управления воронежского Госавтодорнадзора и техперсонал, который занимался обслуживанием поста весового контроля.



По предварительным данным, сотрудники поста весового контроля брали взятки с водителей большегрузов, ехавших с превышением предельно допустимой массы. Часть денег в сообществе распределяли между непосредственными исполнителями, а часть передавали «наверх» организаторам.



Сотрудники ФСБ вели оперативную разработку дорожников. Оперативники задержали начальника государственного автодорожного надзора по Воронежской области Жозефа Еркнапешяна 1 апреля 2015 года. Руководителя управления силовики забрали прямо с рабочего места. В здании на улице Острогожской прошли обыски и выемки документов.



Фигуранты дела знакомились с материалами около года.