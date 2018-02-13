Прокуратура вернула на доследование дело экс-главы воронежского Госавтодорнадзора
Жозеф Еркнапешян и его сообщники знакомились с материалами около года.
Жозеф Еркнапешян и его сообщники знакомились с материалами около года.
Прокуратура Воронежской области вернула на доследование в Следственный комитет громкое дело о коррупции сотрудников Госавтодорнадзора. Об этом на
По предварительным данным, сотрудники поста весового контроля брали взятки с водителей большегрузов, ехавших с превышением предельно допустимой массы. Часть денег в сообществе распределяли между непосредственными исполнителями, а часть передавали «наверх» организаторам.
Сотрудники ФСБ вели оперативную разработку дорожников. Оперативники задержали начальника государственного автодорожного надзора по Воронежской области Жозефа Еркнапешяна 1 апреля 2015 года. Руководителя управления силовики забрали прямо с рабочего места. В здании на улице Острогожской прошли обыски и выемки документов.
Фигуранты дела знакомились с материалами около года.
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