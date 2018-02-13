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12:10 (мск), источник: 36on.ru

Воронежский студент осужден за экстремизм при написании диплома про экстремизм

23-летний студент юридического факультета Воронежского экономико-правового института Александр Крузе был приговорен к 2,5 годам колонии-поселения за четыре репоста в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Крузе, в прошлом году он опубликовал четыре картинки на своей странице, чтобы провести опрос в рамках написания дипломной работы на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противостояния».

— Данная тема была выбрана принципиально, — рассказывает Крузе. — Потому что еще на первом курсе преподаватели проводили беседу о будущих дипломных работах, где акцент ставился на то, что студенты многие темы обходят стороной, так как необходимо проводить долгосрочные исследования. В пример привели экстремизм. Ну, вот я и решил взять его «в разработку», — сообщил студент журналистам «Московского Комсомольца».

Житель Старого Оскола собирался защитить диплом весной 2018 года, однако до этого дело не дошло. 11 июля 2017 года к нему домой нагрянули с обысками сотрудники ФСБ. Позже в отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Сыщики посчитали, что изображения, размещенные студентом в Сети, являются экстремистскими. Они содержат признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к коммунистам, уроженцам Кавказа и Средней Азии, а также призывы к насильственным действиям против евреев и представителей органов государственной власти. При этом все четыре картинки по-прежнему можно без труда найти в Интернете, они не признаны Минюстом запрещенными.

По вменяемой Крузе статье ему грозило до 5 лет лишения свободы. 27 декабря студент получил 2,5 года колонии-поселения. По словам молодого человека, суд не особо обратил внимание на то, что картинки были размещены на его странице в рамках написания научной работы. Парень собирается обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

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