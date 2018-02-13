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12:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже нотариус ответит в суде за злоупотребление на 135 млн рублей

Мужчина переоформил имущество в собственность без согласия доверителя.

Сотрудники МВД направили в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, возбужденное в отношении 53-летнего воронежского частного нотариуса, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону о вторник, 13 февраля. По версии правоохранителей, мужчина без согласия доверителя переоформил и зарегистрировал право на земельные участки и помещения в пользу третьих лиц. Материальный ущерб, причиненный собственнику, составил 135 млн рублей.

Инцидент произошел в сентябре 2014 года. Обвиняемый «оформил и удостоверил доверенность в отсутствии и без волеизъявления лица, от чьего имени предоставляются полномочия». Доверенность содержала ложные сведения о том, что воронежец уполномочил другое лицо правом управления и продажи объектов недвижимости. Среди этих объектов — два земельных участка в Рамонском районе общей площадью 50 тыс. кв.м и два нежилых помещения в Воронеже. За махинации нотариус получил вознаграждение в 1,8 тыс. рублей.

Подчерковедческие экспертизы показали, что подписи в двух экземплярах доверенности и книге реестра нотариуса выполнены не доверителем.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами). Санкция по статье — до 3 лет лишения свободы.

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