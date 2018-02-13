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12:16 (мск), источник: РИА Новости

Секретный свидетель узнал Даудова в суде по делу о теракте в Буденновске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. Секретный свидетель под псевдонимом Аслан Махмудов в суде опознал Бадрудди Даудова как участника событий 1995 года в Буденновске, когда произошел захват заложников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Уроженец Чечни Даудов обвиняется в захвате заложников, участии в банде и теракте. Северо-Кавказский окружной военный суд 23 января приступил к слушанию дела по существу. Во вторник суд начал допрос секретного свидетеля по видеоконференцсвязи со Ставропольским гарнизонным военным судом.

«Я участник этих событий 1995 года, за что и был осужден… Узнаю я этого человека», — сказал Махмудов. Он уточнил, что видел Даудова на построении перед отправкой в Буденновск, он был в гражданской форме. «Автомат был при нем», — добавил он.

Также Махмудов сообщил, что видел Даудова на центральной площади в Буденновске, когда шел захват заложников, и в селении, куда они приехали с заложниками после всех событий. «Я не могу допустить, что обознался», — сказал Махмудов.

В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженные автоматами, гранатами и взрывными устройствами нападали на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице, убили 129 и ранили 317. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню.

Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Ряд участников нападения уже осуждены к длительным срокам заключения.

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