В Новосибирске ищут пропавшую пять лет назад женщину
Оксана Новикова утратила связь с родственниками в 2013 году, с тех пор о ней ничего неизвестно, об этом «Вестям» сообщили в
Оксана Новикова утратила связь с родственниками в 2013 году, с тех пор о ней ничего неизвестно, об этом «Вестям» сообщили в
В Новосибирске ищут пропавшую пять лет назад женщину, об этом сообщили в
46-летняя Оксана Новикова утратила связь с родственниками еще в 2013 году. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. .
Приметы: на вид около 45 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы черные, прямые.
Особые приметы: шрам на правом локте 2 см.
Всех, кому
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