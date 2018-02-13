Рухнувшая пальма прошла в паре сантиметров от маленького ребенка в Таиланде

Судя по записи с камеры наблюдения, местные жители как раз обсуждали, в какую сторону упадет ствол погибшей пальмы. На кадрах видно детей разных возрастов, которые то и дело показывают в сторону дерева и пытаются угадать место его приземления. Представитель семейства однодольных оборвал все рассуждения на полуслове, рухнув на проезжую часть.

Заслышав характерный треск, детвора бросилась врассыпную, а вот двухлетний Тон остался на месте. На помощь ему бросилась мать, но по пути наткнулась на убегавшую девочку, так что рядом с сыном она оказалась уже после того, как в паре сантиметров от него промелькнул ствол.