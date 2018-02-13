Потенциального насильника из Молдовы схватили на Украине

Источник: Sputnik.md

По данным украинской Государственной пограничной службы, мужчину остановили в пункте пропуска «Кучурган» при попытке въезда на Украину.

Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивают в Молдове с января 2018 для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека и изнасилование.

Отмечается, что с момент объявления в розыск и до сего момента обвиняемый скрывался на территории Приднестровья.