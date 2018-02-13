Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный рассказал о третьем сезоне «Мажора»
Психологи научились предсказывать измены
Как гаджеты влияют на подростков
8 удивительных идей для декора стен
Ирину Аллегрову раскритиковали за выступление в лосинах
Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновейВ Екатеринбурге суд признал удалившую грудь многодетную мать Юлию Савиновских мужчиной
Бабуль, мы садимся - звонок стюардессы Ан-148 за миг до трагедии
СМИ Турции: ракета США сбила Су-25 и спутала карты
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Возлюбленная хоккеиста Ильина погибла перед свадьбой в АН-148
Экипаж боролся до последнего: СМИ об аварии АН-148
Филиппа Киркорова перепутали с Вячеславом Добрыниным
Как выглядит 19-летний сын Натальи Сенчуковой
Экстрасенс, погибший в крушении Ан-148, предвидел трагедию – СМИ
На Су-25 установили абсолютную защиту от ПЗРК
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
9Глядя на ценные бумаги
17:08 (мск), источник: Sputnik.md

Потенциального насильника из Молдовы схватили на Украине

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Украинские пограничники задержали 23-летнего гражданина Молдовы, который находился в международном розыске.

Источник: Sputnik.md

По данным украинской Государственной пограничной службы, мужчину остановили в пункте пропуска «Кучурган» при попытке въезда на Украину.

Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивают в Молдове с января 2018 для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека и изнасилование.

Отмечается, что с момент объявления в розыск и до сего момента обвиняемый скрывался на территории Приднестровья.

Задержанный был передан представителям Национальной полиции Украины. Будет решаться вопрос о его экстрадиции в Молдову.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Что стало причиной обысков в мэрии Кишинева
Самоубийство Европы: как Румыния 'денонсирует' собственные границы
В МАК назвали предварительную причину крушения Ан-148
Российские лыжники завоевали две медали за пять минут
СМИ: при атаке США в Сирии погибли россияне
Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновей
Россияне рассказали о своем отношении к изменам
Рождение осьминога: удивительное видео
По итогам конкурса «Наставник» выпустят атлас успешных проектов
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан-2018. День шестой: первая медаль в керлинге О главных событиях 13 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане
Авто
Новый «Гелик»: показали самую крутую версию Почти 600 «лошадей» и 4,5 секунды до сотни у рамного внедорожника — в Mercedes-AMG сошли с ума?
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Кашпировский судится с шоу Урганта из-за фото с котом Экстрасенс уверен, что коллаж, продемонстрированный в одном из выпусков передачи «Вечерний Ургант», наносит ущерб его деловой репутации
Недвижимость
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы
В Москве 20 старинных зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы
Леди
Чем ухаживания отличаются от домогательств: 5 признаков Психолог Надежда Кузьмина помогает провести четкую границу между флиртом и насилием.
Дети
Кэмерон Диаз ждет ребенка По данным источника, актриса воспользовалась ЭКО.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Зонируем гостиную: 4 простых правила
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь