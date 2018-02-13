Потенциального насильника из Молдовы схватили на Украине
КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Украинские пограничники задержали 23-летнего гражданина Молдовы, который находился в международном розыске.
КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Украинские пограничники задержали 23-летнего гражданина Молдовы, который находился в международном розыске.
По данным украинской Государственной пограничной службы, мужчину остановили в пункте пропуска «Кучурган» при попытке въезда на Украину.
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Отмечается, что с момент объявления в розыск и до сего момента обвиняемый скрывался на территории Приднестровья.
Задержанный был передан представителям Национальной полиции Украины. Будет решаться вопрос о его экстрадиции в Молдову.
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