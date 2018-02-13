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16:44 (мск), источник: 36on.ru

Из-за массового ДТП на Московском проспекте образовалась огромная пробка

В Воронеже очевидцы сняли на видео последствия ДТП, которое произошло днем 13 февраля на Московском проспекте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по кадрам, при движении в сторону Северного микрорайона там столкнулись три иномарки. Причем одна из них врезалась в дорожное ограждение и получила довольно серьезные повреждения кузова.

Столкнувшиеся автомобили заняли два ряда — левый и средний, в результате чего в направлении Памятника Славы образовалась огромная пробка. Уже по состоянию на 16 часов она растянулась почти на километр — от перекрестка с улицей Лидии Рябцевой до автовокзала.

Автомобилисты предполагают, что если участники ДТП не разъедутся до наступления часа пик, Московский проспект будет парализован.

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