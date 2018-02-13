Из-за массового ДТП на Московском проспекте образовалась огромная пробка

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=7656963&id=456239042&hash=ae9970b7121aff10&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судя по кадрам, при движении в сторону Северного микрорайона там столкнулись три иномарки. Причем одна из них врезалась в дорожное ограждение и получила довольно серьезные повреждения кузова.

Столкнувшиеся автомобили заняли два ряда — левый и средний, в результате чего в направлении Памятника Славы образовалась огромная пробка. Уже по состоянию на 16 часов она растянулась почти на километр — от перекрестка с улицей Лидии Рябцевой до автовокзала.