Из-за массового ДТП на Московском проспекте образовалась огромная пробка
В Воронеже очевидцы сняли на видео последствия ДТП, которое произошло днем 13 февраля на Московском проспекте.
В Воронеже очевидцы сняли на видео последствия ДТП, которое произошло днем 13 февраля на Московском проспекте.
Судя по кадрам, при движении в сторону Северного микрорайона там столкнулись три иномарки. Причем одна из них врезалась в дорожное ограждение и получила довольно серьезные повреждения кузова.
Столкнувшиеся автомобили заняли два ряда — левый и средний, в результате чего в направлении Памятника Славы образовалась огромная пробка. Уже по состоянию на 16 часов она растянулась почти на километр — от перекрестка с улицей Лидии Рябцевой до автовокзала.
Автомобилисты предполагают, что если участники ДТП не разъедутся до наступления часа пик, Московский проспект будет парализован.
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