Суд в Петербурге продлил арест следователя МВД по делу о взятке

Ранее сообщалось, что Левченко является подозреваемым в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Он был задержан 15 декабря 2017 года по подозрению в получении взятки 500 тысяч евро за решение по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. На следующий день следователь был арестован.
Как рассказал РИА Новости прокурор в перерыве заседания, Левченко уже предъявлено официальное обвинение.
«Игорь Валерьевич, продлеваем на два месяца меру пресечения. Срок обжалования трое суток», — сказал судья Александр Киреев, обращаясь к Левченко.
Судья не выносил постановления о проведении закрытого судебного заседания, однако перед его началом журналистам не разрешили присутствовать в зале во время процесса. Как пояснил судья, против прессы в зале возражал обвиняемый.
Защитники и сам Левченко в ходе той части заседания, на которую допустили журналистов, заявил, что следователь по его делу вынуждал признать вину в обмен на смягчение меры пресечения. По словам защитников, Левченко вынужден отказываться от дачи показаний на основании 51 статьи конституции РФ.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.