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16:58 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Петербурге продлил арест следователя МВД по делу о взятке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Дзержинский районный суд Петербурга во вторник продлил на два месяца срок ареста старшего следователя Следственного управления УМВД по Московскому району города регионального ГУМВД Игоря Левченко, обвиняемого в получении взятки в 500 тысяч евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Левченко является подозреваемым в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ). Он был задержан 15 декабря 2017 года по подозрению в получении взятки 500 тысяч евро за решение по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. На следующий день следователь был арестован.

Как рассказал РИА Новости прокурор в перерыве заседания, Левченко уже предъявлено официальное обвинение.

«Игорь Валерьевич, продлеваем на два месяца меру пресечения. Срок обжалования трое суток», — сказал судья Александр Киреев, обращаясь к Левченко.

Судья не выносил постановления о проведении закрытого судебного заседания, однако перед его началом журналистам не разрешили присутствовать в зале во время процесса. Как пояснил судья, против прессы в зале возражал обвиняемый.

Защитники и сам Левченко в ходе той части заседания, на которую допустили журналистов, заявил, что следователь по его делу вынуждал признать вину в обмен на смягчение меры пресечения. По словам защитников, Левченко вынужден отказываться от дачи показаний на основании 51 статьи конституции РФ.

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