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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде судебный пристав за взятку хотела «простить» долг в два миллиона

Судебный пристав-исполнитель из Краснооктябрьского отдела УФССП России по Волгоградской области предстала перед судом за получение взятки.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, обвиняемая вела исполнительное производство о взыскании с двух предпринимателей долга по кредиту в размере 1,8 миллиона рублей. В октябре прошлого года она вызвала к себе одного из должников и пообещала за 65 тысяч рублей «простить» долг и аннулировать исполнительский сбор, сумма которого составила чуть более 130 тысяч рублей.

Преступная деятельность пристава была пресечена оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения УМВД России по городу Волгограду.

Сейчас следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали материалы в суд. На стадии расследования пристав вину свою полностью признала.

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