В Волгограде судебный пристав за взятку хотела «простить» долг в два миллиона

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, обвиняемая вела исполнительное производство о взыскании с двух предпринимателей долга по кредиту в размере 1,8 миллиона рублей. В октябре прошлого года она вызвала к себе одного из должников и пообещала за 65 тысяч рублей «простить» долг и аннулировать исполнительский сбор, сумма которого составила чуть более 130 тысяч рублей.