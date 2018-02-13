В Волгограде судебный пристав за взятку хотела «простить» долг в два миллиона
Судебный
Судебный
Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, обвиняемая вела исполнительное производство о взыскании с двух предпринимателей долга по кредиту в размере 1,8 миллиона рублей. В октябре прошлого года она вызвала к себе одного из должников и пообещала за 65 тысяч рублей «простить» долг и аннулировать исполнительский сбор, сумма которого составила чуть более 130 тысяч рублей.
Преступная деятельность пристава была пресечена оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения УМВД России по городу Волгограду.
Сейчас следователи завершили расследование этого уголовного дела и передали материалы в суд. На стадии расследования пристав вину свою полностью признала.
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