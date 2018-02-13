В Прикамье произошел крупный пожар на пилораме

Во вторник, 13 февраля крупный пожар произошел в поселке Ферма. Сообщение о том, что горит пилорама на улице Нефтяников, поступило на пульт пожарной охраны в 16.40. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

К 17 часам пожар был локализован, а к 17.20 — потушен. В результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас на месте работают эксперты, причины еще возгорания устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

По предварительным оценкам, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, сообщает ТАСС.