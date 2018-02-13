В Прикамье произошел крупный пожар на пилораме
Причины возгорания еще устанавливаются.
Причины возгорания еще устанавливаются.
Во вторник, 13 февраля крупный пожар произошел в поселке Ферма. Сообщение о том, что горит пилорама на улице Нефтяников, поступило на пульт пожарной охраны в 16.40. К месту вызова выехали
К 17 часам пожар был локализован, а к 17.20 — потушен. В результате возгорания никто не пострадал.
Сейчас на месте работают эксперты, причины еще возгорания устанавливаются, сообщили в
По предварительным оценкам, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, сообщает ТАСС.
Напомним, 5 февраля произошел пожар на пилораме в деревне Старая Пашия в Карагайском районе. Подоспевшие пожарные два часа не могли справиться с огнем.
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