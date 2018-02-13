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17:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье произошел крупный пожар на пилораме

Причины возгорания еще устанавливаются.

Во вторник, 13 февраля крупный пожар произошел в поселке Ферма. Сообщение о том, что горит пилорама на улице Нефтяников, поступило на пульт пожарной охраны в 16.40. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

К 17 часам пожар был локализован, а к 17.20 — потушен. В результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас на месте работают эксперты, причины еще возгорания устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

По предварительным оценкам, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, сообщает ТАСС.

Напомним, 5 февраля произошел пожар на пилораме в деревне Старая Пашия в Карагайском районе. Подоспевшие пожарные два часа не могли справиться с огнем.

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