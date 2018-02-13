Власти Сочи рассказали о ситуации с обвалом дороги в селе Черешня

«В селе с конца января действует режим локальной ЧС. В ближайшие дни власти Сочи решат вопрос с финансированием ремонтно-восстановительных работ на данном участке дороги», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В пресс-службе отметили, что автобусы подвозят местных жителей до обвала. Проблемный участок дороги они преодолевают пешком. В безопасном месте пассажиров ждет автобус, который везет их далее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в селе Черешня 24 января частично просел грунт. Из-за этого ограничили движение автобусов. Поврежденный участок дороги пассажирам предложили обходить пешком.

В селе на улице Владимирской 13 февраля снова просел грунт на дороге. В социальных сетях местные жители опубликовали видеозапись. На ней видно, что обвал повредил значительную часть дороги. Уцелела лишь одна полоса. Автомобили объезжают проблемный участок, захватывая обочину.