Власти Сочи рассказали о ситуации с обвалом дороги в селе Черешня
В администрации курорта сообщили, что 13 февраля ситуация с просевшим грунтом усугубилась.
В администрации курорта сообщили, что 13 февраля ситуация с просевшим грунтом усугубилась.
«В селе с конца января действует режим локальной ЧС. В ближайшие дни власти Сочи решат вопрос с финансированием
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В селе на улице Владимирской 13 февраля снова просел грунт на дороге. В социальных сетях местные жители опубликовали видеозапись. На ней видно, что обвал повредил значительную часть дороги. Уцелела лишь одна полоса. Автомобили объезжают проблемный участок, захватывая обочину.
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