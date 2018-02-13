15 человек спасли на пожаре в Иркутске благодаря бдительной соседке

Если бы не пенсионерка, оказавшаяся днем в квартире, мог сгореть весь дом. Благодаря бдительной соседке на пожаре в Иркутске спасли 15 человек.

— Жительница дома № 55 микрорайона Топкинский почувствовала запах дыма и сразу позвонила в службу спасения, — сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. — Когда на место приехали пожарные, валил дым из окон квартиры на втором этаже.

Звено газодымозащитной службы по лестничным маршам с верхних этажей эвакуировали 15 человек, среди которых было двое детей. Это еще хорошо, что в это время многих не было дома: взрослые — на работе, дети — в школе, детских садах.