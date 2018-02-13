СК проверит версию МАК о крушении Ан-148

Она отметила, что СК получил данные предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. В МАК предполагают, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.