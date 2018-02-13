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18:05 (мск), источник: РИА Новости

СК проверит версию МАК о крушении Ан-148

Следствие проверит версию специалистов Межгосударственного авиационного комитета о крушении Ан-148 наряду с другими, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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Она отметила, что СК получил данные предварительного анализа специалистов МАК о расшифровке данных бортового параметрического самописца Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. В МАК предполагают, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости на индикаторах пилотов, что в свою очередь, видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД) при выключенных системах их обогрева.

«Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими», — сказала Петренко.

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