Пожар в гостинице «Космос» возник из-за ставившего банки врача
Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU — Причиной пожара в московской гостинице «Космос», по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности врачом, ставившей банки пациентке, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
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