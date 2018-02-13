Пожар в гостинице «Космос» возник из-за ставившего банки врача

Во время процедуры у женщины выпала из рук банка со спиртом, который загорелся, рассказал источник.

Во время процедуры у женщины выпала из рук банка со спиртом, который загорелся, рассказал источник.

Накануне в номере на 15-м этаже гостиницы «Космос» возник пожар. Ему был присвоен второй — повышенный ранг сложности, из здания эвакуировали более 350 человек. В 13:52 огонь был локализован, а позднее потушен. В результате происшествия никто не пострадал.