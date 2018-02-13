СКР задержал директора школы под Казанью, где массово отравились дети

— 13 февраля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Ранее он написал явку с повинной, сообщив о допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, — сообщили в ведомстве.

Ранее в школе были зафиксированы попытки уничтожения еды, по одной из версий, просроченной.

Ведется расследование дел, возбужденных по статьям «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности».