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18:01 (мск), источник: Prokazan.ru

СКР задержал директора школы под Казанью, где массово отравились дети

Сотрудники Следственного комитета в ходе расследования дела о массовом отравлении детей задержали 40-летнего директора Казанбашской школы Айдара Сафиуллина, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— 13 февраля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Ранее он написал явку с повинной, сообщив о допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, — сообщили в ведомстве.

Ранее в школе были зафиксированы попытки уничтожения еды, по одной из версий, просроченной.

Ведется расследование дел, возбужденных по статьям «нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности».

Накануне в Роспотребнадзоре РТ сообщили, что 39 школьников отравились из-за инфицированных сотрудников пищеблока школы. «Нами было установлено, что одна из поваров заболела и со среды не выходила на работу, ее подменяла кухонная работница, которая не должна была принимать участия в приготовлении пищи. При обследовании персонала у двух работников, включая повара, был обнаружен норовирус», — рассказала представитель Роспотребнадзора.

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