СКР задержал директора школы под Казанью, где массово отравились дети
Сотрудники Следственного комитета в ходе расследования дела о массовом отравлении детей задержали 40-летнего директора Казанбашской школы Айдара Сафиуллина, об этом сообщили в
Сотрудники Следственного комитета в ходе расследования дела о массовом отравлении детей задержали 40-летнего директора Казанбашской школы Айдара Сафиуллина, об этом сообщили в
— 13 февраля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ директор Казанбашской школы 40-летний Айдар Сафиуллин. Ранее он написал явку с повинной, сообщив о допущенных нарушениях в организации питания детей и выразил готовность сотрудничать со следствием. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения, — сообщили в ведомстве.
Ранее в школе были зафиксированы попытки уничтожения еды, по одной из версий, просроченной.
Ведется расследование дел, возбужденных по статьям «нарушение
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