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18:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сергей Кузьмин возглавил Московский уголовный розыск

Генерал МВД Сергей Кузьмин назначен начальником Московского уголовного розыска (МУР). Соответствующий указ подписал президент России, сообщается на сайте столичного управления МВД.

Кроме генерала Кузьмина на руководящие должности управления были назначены генерал-майор Юрий Девяткин — он возглавил подразделение по контролю за оборотом наркотиков — и полковник Андрей Глуздаков — он стал руководителем Четвертого управления МВД России.

До Сергея Кузьмина МУР на правах временно исполняющего обязанности с апреля 2017 года возглавлял полковник Александр Быненко. До этого с октября 2016 года пост занимал Александр Половинка.

Смена начальства угрозыска произошла в рамках перестройки подразделения, которая продолжается уже больше полутора лет.
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