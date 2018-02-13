Сергей Кузьмин возглавил Московский уголовный розыск

Кроме генерала Кузьмина на руководящие должности управления были назначены генерал-майор Юрий Девяткин — он возглавил подразделение по контролю за оборотом наркотиков — и полковник Андрей Глуздаков — он стал руководителем Четвертого управления МВД России.

До Сергея Кузьмина МУР на правах временно исполняющего обязанности с апреля 2017 года возглавлял полковник Александр Быненко. До этого с октября 2016 года пост занимал Александр Половинка.