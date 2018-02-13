Сергей Кузьмин возглавил Московский уголовный розыск
Генерал МВД Сергей Кузьмин назначен начальником Московского уголовного розыска (МУР). Соответствующий указ подписал президент России, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Генерал МВД Сергей Кузьмин назначен начальником Московского уголовного розыска (МУР). Соответствующий указ подписал президент России, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Кроме генерала Кузьмина на руководящие должности управления были назначены
До Сергея Кузьмина МУР на правах временно исполняющего обязанности с апреля 2017 года возглавлял полковник Александр Быненко. До этого с октября 2016 года пост занимал Александр Половинка.
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