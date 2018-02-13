ФАС подозревает, что самарские дороги ремонтировали в рамках картельного сговора

Источник: РИА "Новости"

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении трех компаний: ООО «Самаратрансстрой», ООО «Ульяновсктранстрой» и ООО «С. И. Т. И.». Все они участвовали в торгах на выполнение ремонта автомобильных дорогу в Самарской области. По мнению антимонопольщиков, в рамках этих аукционов указанные фирмы могли заключать и соблюдать по антиконкурентные соглашения. Фактически речь идет о картельном сговоре.

— Принимая участие в электронных аукционах, организации, вероятно, создавали видимость конкуренции, в результате чего начальная максимальная цена контракта снижалась не более, чем на 0,5%, — поясняют в ФАС России.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 14 аукционов на общую сумму свыше четырех миллиардов рублей. Сейчас по этим признакам и возбуждено дело.