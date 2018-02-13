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19:34 (мск), источник: БЕЛТА

Маршрутка попала в аварию в Полоцком районе

13 февраля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Полоцком районе маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Источник: БЕЛТА
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В ДТП попало маршрутное такси из Новополоцка. Около 11 часов, проезжая деревню Экимань, водитель микроавтобуса (мужчина 1970 года рождения) во время обгона на обозначенном перекрестке столкнулся с попутным автомобилем, совершавшим левый поворот. После этого маршрутка еще въехала в «Волгу», которая стояла на обочине, и съехала в кювет.

На момент ДТП в микроавтобусе находились 5 пассажиров, один из них (житель Полоцка 1955 года рождения) получил переломы ребер.

Правоохранители проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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