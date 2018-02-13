Маршрутка попала в аварию в Полоцком районе
13 февраля, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. В Полоцком районе маршрутка столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
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