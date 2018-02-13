Маршрутка попала в аварию в Полоцком районе

В ДТП попало маршрутное такси из Новополоцка. Около 11 часов, проезжая деревню Экимань, водитель микроавтобуса (мужчина 1970 года рождения) во время обгона на обозначенном перекрестке столкнулся с попутным автомобилем, совершавшим левый поворот. После этого маршрутка еще въехала в «Волгу», которая стояла на обочине, и съехала в кювет.