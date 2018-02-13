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18:42 (мск), источник: Publika.md

Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Хынчештском районе: есть пострадавшие

Микроавтобус с шестью пассажирами, следовавший по маршруту Кишинев-Вулканешты, столкнулся с автомобилем, который выехал на встречную полосу.

Источник: Publika.md

Авария произошла возле села Фундул Галбеней Хынчештского района.

23-летнего водителя автомобиля доставили в районную больницу Хынчешт с многочисленными травмами и переломами. Водитель микроавтобуса и его пассажиры не пострадали.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

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