Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Хынчештском районе: есть пострадавшие
Микроавтобус с шестью пассажирами, следовавший по маршруту
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Микроавтобус с шестью пассажирами, следовавший по маршруту
Авария произошла возле села Фундул Галбеней Хынчештского района.
23-летнего водителя автомобиля доставили в районную больницу Хынчешт с многочисленными травмами и переломами. Водитель микроавтобуса и его пассажиры не пострадали.
Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.