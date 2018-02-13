Француз, признавшийся в книге в «ограблении века», предстал перед судом

Книга Кассандри была выпущена уже после того, как истек срок дела об ограблении, но его привлекли за отмывание денег | Источник: AFP 2018

Кассандри хорошо известен французской полиции. В начале 1970-х его судили в связи с делом о ликвидации крупной группировки, занимавшейся торговлей героином, в 1994-м — за организацию проституции.

Однако до выхода его книги «Правда об ограблении в Ницце» имя Кассандри не связывали с легендарным ограблением банка, произошедшим в 1976-м.

Организатором всегда считали другого человека, Альбера Спаджари.

Книга Кассандри, написанная под псевдонимом «Амиго», вышла в 2010 году. Автор в ней признается, что устал «жить в тени» Спаджари, и говорит, что ограбление организовал он сам.

По мотивам ограбления банка Societe Generale в Ницце было снято три фильма | Источник: AFP 2018

Благодаря известности Кассандри в криминальном мире Марселя следователи быстро поняли, кто скрывается на псевдонимом «Амиго». Дома у Кассандри провели обыски, на жестком диске его компьютера нашли рукопись. Дети Кассандри на допросах рассказали, что их отец часто хвастался, что план и идею ограбления придумал именно он.

Срок давности «ограбления века» истек в 2010 году, однако в 2011-м Кассандри все равно был задержан по обвинению в отмывании награбленных денег. Адвокаты Кассандри настаивают, что его роман не может быть использован в качестве доказательства в суде.

По версии следствия, Кассандри купил на украденные деньги виллу в департаменте Савойя, ночной клуб в Марселе и участок земли на своей родной Корсике.

«Без оружия, без ненависти, без жестокости»

Ограбление банка Societe Generale в 1976 году стало во Франции легендарным. Грабители проникли в хранилище через тоннель длиной восемь метров, который пробурили из канализации.

Работа грабителей впечатляла своим размахом. Тоннель бурили несколько недель, укрепляя его стены бетоном и устанавливая освещение. По канализации грабители передвигались на резиновых лодках. Чтобы вскрыть банковские ячейки, грабители взяли с собой около 30 баллонов с ацетиленом и горелки.

Преступники попали в хранилище в пятницу, 16 июля, и в течение нескольких дней опустошали ячейки с ценностями. Было украдено около 50 млн франков (примерно 24 млн евро в пересчете на сегодняшние деньги).

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20 июля грабители покинули банк с деньгами и ценностями. Прибывшие полицейские обнаружили в хранилище записку со словами «Без оружия, без ненависти, без жестокости».

По делу об ограблении был задержан только один человек, Альбер Спаджари.

По мотивам ограбления писали книги и снимали фильмы. Французские писатели Рене Луи Морис и Жан-Клод Симоен в 1977 году написали книгу «Пять миллиардов в конце водостока». В 1979 году вышел фильм Жозе Джованни «Водостоки рая», в том же году британец Фрэнсис Мегахи снял фильм «Большое ограбление банка Ривьеры».

В 2008 увидела свет картина «Без оружия, без ненависти, без жестокости» француза Жана-Поля Рува.