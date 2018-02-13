Француз, признавшийся в книге в «ограблении века», предстал перед судом
74-летний француз Жак Кассандри, рассказавший в книге о том, как в 1976 году организовал крупнейшее ограбление банка, предстал перед судом 42 года спустя после преступления.
74-летний француз Жак Кассандри, рассказавший в книге о том, как в 1976 году организовал крупнейшее ограбление банка, предстал перед судом 42 года спустя после преступления.
Кассандри хорошо известен французской полиции. В начале 1970-х его судили в связи с делом о ликвидации крупной группировки, занимавшейся торговлей героином, в 1994-м — за организацию проституции.
Однако до выхода его книги «Правда об ограблении в Ницце» имя Кассандри не связывали с легендарным ограблением банка, произошедшим в 1976-м.
Организатором всегда считали другого человека, Альбера Спаджари.
Благодаря известности Кассандри в криминальном мире Марселя следователи быстро поняли, кто скрывается на псевдонимом «Амиго». Дома у Кассандри провели обыски, на жестком диске его компьютера нашли рукопись. Дети Кассандри на допросах рассказали, что их отец часто хвастался, что план и идею ограбления придумал именно он.
Срок давности «ограбления века» истек в 2010 году, однако в 2011-м Кассандри все равно был задержан по обвинению в отмывании награбленных денег. Адвокаты Кассандри настаивают, что его роман не может быть использован в качестве доказательства в суде.
По версии следствия, Кассандри купил на украденные деньги виллу в департаменте Савойя, ночной клуб в Марселе и участок земли на своей родной Корсике.
«Без оружия, без ненависти, без жестокости»
Ограбление банка Societe Generale в 1976 году стало во Франции легендарным. Грабители проникли в хранилище через тоннель длиной восемь метров, который пробурили из канализации.
Преступники попали в хранилище в пятницу, 16 июля, и в течение нескольких дней опустошали ячейки с ценностями. Было украдено около 50 млн франков (примерно 24 млн евро в пересчете на сегодняшние деньги).
20 июля грабители покинули банк с деньгами и ценностями. Прибывшие полицейские обнаружили в хранилище записку со словами «Без оружия, без ненависти, без жестокости».
По делу об ограблении был задержан только один человек, Альбер Спаджари.
По мотивам ограбления писали книги и снимали фильмы. Французские писатели Рене Луи Морис и
В 2008 увидела свет картина «Без оружия, без ненависти, без жестокости» француза
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