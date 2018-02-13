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18:58 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Француз, признавшийся в книге в «ограблении века», предстал перед судом

74-летний француз Жак Кассандри, рассказавший в книге о том, как в 1976 году организовал крупнейшее ограбление банка, предстал перед судом 42 года спустя после преступления.

Книга Кассандри была выпущена уже после того, как истек срок дела об ограблении, но его привлекли за отмывание денег | Источник: AFP 2018

Кассандри хорошо известен французской полиции. В начале 1970-х его судили в связи с делом о ликвидации крупной группировки, занимавшейся торговлей героином, в 1994-м — за организацию проституции.

Однако до выхода его книги «Правда об ограблении в Ницце» имя Кассандри не связывали с легендарным ограблением банка, произошедшим в 1976-м.

Организатором всегда считали другого человека, Альбера Спаджари.

Книга Кассандри, написанная под псевдонимом «Амиго», вышла в 2010 году. Автор в ней признается, что устал «жить в тени» Спаджари, и говорит, что ограбление организовал он сам.
По мотивам ограбления банка Societe Generale в Ницце было снято три фильма | Источник: AFP 2018

Благодаря известности Кассандри в криминальном мире Марселя следователи быстро поняли, кто скрывается на псевдонимом «Амиго». Дома у Кассандри провели обыски, на жестком диске его компьютера нашли рукопись. Дети Кассандри на допросах рассказали, что их отец часто хвастался, что план и идею ограбления придумал именно он.

Срок давности «ограбления века» истек в 2010 году, однако в 2011-м Кассандри все равно был задержан по обвинению в отмывании награбленных денег. Адвокаты Кассандри настаивают, что его роман не может быть использован в качестве доказательства в суде.

По версии следствия, Кассандри купил на украденные деньги виллу в департаменте Савойя, ночной клуб в Марселе и участок земли на своей родной Корсике.

«Без оружия, без ненависти, без жестокости»

Ограбление банка Societe Generale в 1976 году стало во Франции легендарным. Грабители проникли в хранилище через тоннель длиной восемь метров, который пробурили из канализации.

Работа грабителей впечатляла своим размахом. Тоннель бурили несколько недель, укрепляя его стены бетоном и устанавливая освещение. По канализации грабители передвигались на резиновых лодках. Чтобы вскрыть банковские ячейки, грабители взяли с собой около 30 баллонов с ацетиленом и горелки.

Преступники попали в хранилище в пятницу, 16 июля, и в течение нескольких дней опустошали ячейки с ценностями. Было украдено около 50 млн франков (примерно 24 млн евро в пересчете на сегодняшние деньги).

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20 июля грабители покинули банк с деньгами и ценностями. Прибывшие полицейские обнаружили в хранилище записку со словами «Без оружия, без ненависти, без жестокости».

По делу об ограблении был задержан только один человек, Альбер Спаджари.

По мотивам ограбления писали книги и снимали фильмы. Французские писатели Рене Луи Морис и Жан-Клод Симоен в 1977 году написали книгу «Пять миллиардов в конце водостока». В 1979 году вышел фильм Жозе Джованни «Водостоки рая», в том же году британец Фрэнсис Мегахи снял фильм «Большое ограбление банка Ривьеры».

В 2008 увидела свет картина «Без оружия, без ненависти, без жестокости» француза Жана-Поля Рува.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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